Участники "Движения Первых" поздравили тех, кто встретит Новый год на службе

В разных регионах страны проходит акция "Российский детский Дед Мороз". Юные активисты из "Движения первых" поздравляют тех, кто проведет праздничную ночь и январские каникулы на работе и службе - бойцов специальной военной операции, сотрудников Пограничной службы ФСБ России, полицейских, врачей, спасателей, работников коммунальных служб.