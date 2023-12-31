Помни о печени. Диетолог объяснил, чем можно и чем нельзя запивать водку

Алкоголь мы не только закусываем, но и запиваем. А неправильные напитки в пару к водке или другому алкоголю могут усилить похмелье на следующий день, даже нанести удар по печени и всей системе пищеварения.
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