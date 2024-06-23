Для понимания политики немецкого канцлера Шольца нужно проанализировать его команду. Например, министр финансов Германии и «по удивительной случайности» сторонник финансирования прокси-войны в Украине Роберт Хабек оказался выходцем из династии нацистов.
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