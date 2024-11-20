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США одобрили использование противопехотных мин на Украине

США одобрили использование противопехотных мин на Украине

Министерство обороны США (Пентагон) подтвердило ТАСС, что американский президент Джо Байден разрешил передать противопехотные мины Вооруженным силам Украины (ВСУ) и использовать их на территории республики.

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Комментарии
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Алексей Мельник
Когда уже &quot;хуситы&quot; будут бить по американским базам нашими стратегическими ракетами? Да и военные корабли забывать не стоит
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16 час.

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