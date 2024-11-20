США одобрили использование противопехотных мин на Украине

Министерство обороны США (Пентагон) подтвердило ТАСС, что американский президент Джо Байден разрешил передать противопехотные мины Вооруженным силам Украины (ВСУ) и использовать их на территории республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии