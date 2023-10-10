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The Drive: Тактика ХАМАС против Израиля похожа на действия ВСУ на Украине

The Drive: Тактика ХАМАС против Израиля похожа на действия ВСУ на Украине

Палестинцы сумели организовать серьезную военную операцию. Солдаты ХАМАС применили в бою самые современное военные наработки, а их тактика показалась военным аналитикам весьма схожей со стратегией Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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