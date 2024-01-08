Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Еще чуднее совнархозов

Еще чуднее совнархозов

При всем уважении к Хрущеву, как к руководителю искренне пытавшемуся развернуть социализм лицом к людям, были у него отдельные моменты в силу излишней увлекаемости какими-то проектами.

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Комментарии
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Александр Рожков
Социализм был для людей только при Сталине. А вот такие авторы исправлялись в местах, не столь отдаленных....
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13 час.
Катерина
А  вот   Советской  власти в  Грузии  не  было никогда... и  репрессии  родины сталинской не  коснулись.
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7 час.

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