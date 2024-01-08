При всем уважении к Хрущеву, как к руководителю искренне пытавшемуся развернуть социализм лицом к людям, были у него отдельные моменты в силу излишней увлекаемости какими-то проектами.
Еще чуднее совнархозов
Комментарии
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Александр Рожков
Социализм был для людей только при Сталине. А вот такие авторы исправлялись в местах, не столь отдаленных....
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13 час.
Катерина
А вот Советской власти в Грузии не было никогда... и репрессии родины сталинской не коснулись.
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7 час.
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