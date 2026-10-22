После отражения ночной атаки украинских дронов на Липецк на крыше одной из поликлиник города обнаружили неразорвавшуюся часть беспилотника.
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