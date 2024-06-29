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А где обещанный цифровой рубль? "Большущую ошибку" ЦБ обозначил Глазьев

А где обещанный цифровой рубль? "Большущую ошибку" ЦБ обозначил Глазьев

Экономический обозреватель Сергей Глазьев задался вопросом: где же обещанный Банком России цифровой рубль? Он обозначил "большущую ошибку" ЦБ и дал оценку текущей экономической ситуации в стране.

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