Культурной столицей тюркского мира станет Актау

Такую информацию предоставил представитель международной организации ТЮРКСОЙ Бакытжан Омар. Так, на заседании государств-членов Международной организации ТЮРКСОЙ было принято решение о том, что Актау станет культурной столицей тюркского мира в 2025 году.
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