В Татарстане за год снизился уровень безработицы

На смену пришла другая проблема — нехватка кадров, особенно в сфере машиностроения. Всего на рынке почти 50 тысяч вакансий — об этом рассказала сегодня Эльмира Зарипова на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты.