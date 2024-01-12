В Татарстане за год снизился уровень безработицы

На смену пришла другая проблема — нехватка кадров, особенно в сфере машиностроения. Всего на рынке почти 50 тысяч вакансий — об этом рассказала сегодня Эльмира Зарипова на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты.
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