Bloomberg: власти Ливана призвали медиков быть готовыми к войне с Израилем

Власти Ливана призвали медиков быть готовыми к войне с Израилем. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник из окружения правительства Ливана передает, что руководство страны дало распоряжение ряду министерств и больниц быть в состоянии повышенной готовности на случай возможного начала конфликта с еврейским государством.