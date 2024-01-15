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Bloomberg: власти Ливана призвали медиков быть готовыми к войне с Израилем

Bloomberg: власти Ливана призвали медиков быть готовыми к войне с Израилем

Власти Ливана призвали медиков быть готовыми к войне с Израилем. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник из окружения правительства Ливана передает, что руководство страны дало распоряжение ряду министерств и больниц быть в состоянии повышенной готовности на случай возможного начала конфликта с еврейским государством.

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