В челябинском вузе объявили выборы ректора почти через два года после отставки прежнего

В Челябинском институте культуры начата процедура выборов ректора. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского государственного института культуры, старт выборам руководителя вуза дали на этой неделе.
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