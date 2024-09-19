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Смоленск 2.0

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На Смоленщине суд обязал виновника массовой аварии выплатить почти миллион рублей

На Смоленщине суд обязал виновника массовой аварии выплатить почти миллион рублей

Добровольно автомобилист отдавать долг не спешил, поэтому в дело пришлось вмешаться приставам Жительница Смоленской области через суд взыскала с виновника ДТП более 930 тысяч рублей за повреждение ее авто.

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