Более 500 человек погибли в Чаде из-за наводнений

По сообщению агентства APA, разрушительные наводнения в Чаде унесли жизни более 500 человек. Наибольшее число жертв (83 человека) пришлось на северную область Тибести, расположенную в центре пустыни Сахара, пишет ТАСС.
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