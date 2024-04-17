«Поезд кибербезопасности» тронулся. Тематический состав пустили по Сокольнической линии

По Сокольнической линии Московского метрополитена запустили тематический поезд, обучающий пассажиров кибербезопасностиВ московском метро запустили уникальный «поезд кибербезопасности», цель которого — повысить осведомленность пассажиров о важности «кибергигиены».
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