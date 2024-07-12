Итэлма поддержит развитие системы профессионального образования Костромы в рамках проекта «Профессионалитет»

Крупнейшее промышленное предприятие Костромы НПП «Итэлма» заключило соглашение о сотрудничестве и создании совместной образовательной базы с Костромским автотранспортным колледжем и региональным правительством.
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