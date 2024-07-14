Политика как он...
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Политика как она есть

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План "Дропшот". 50 дивизий высаживаются в Крыму, 25 атомных бомб летят на Москву

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В связи с тем, что Макрон угрожает вводом французских война на Украину, а также с тем, что он приступил к сколачиванию коалиции из стран, готовых отправить свои войска на войну с Россией, вспоминаются недавние слова Сергея Лаврова, сказанные им на одном из заседаний ООН: - .

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Комментарии
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Светлана Петрова
У них в готовах одни войны и гегемония
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12 час.
Владимир Ахтырченко
Не США . а расплодившиеся рептилоиды, которые сегодня сбросили маски и идут в открытую (уверовав в безнаказанность)
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11 час.
Людмила Лиханова
Мечты, мечты...где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость.
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