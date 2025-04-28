МОСКВА, 28 апреля, ФедералПресс. Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый заявил, что украинское командование отправляет военных «на убой», не учитывая потери личного состава.
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