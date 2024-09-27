Китай и страны глобального Юга создадут платформу «Друзья мира» для содействия мирному разрешению украинского кризиса

Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга создадут платформу «Друзья мира» для содействия мирному разрешению украинского кризиса.
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