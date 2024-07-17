Источник сообщил о поражении командного пункта СБУ в Киеве В Киеве российской ракетой был поражен командный пункт СБУ, удар был нанесен в начале этой недели.
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Источник сообщил о поражении командного пункта СБУ в Киеве В Киеве российской ракетой был поражен командный пункт СБУ, удар был нанесен в начале этой недели.
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