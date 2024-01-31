Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжам в Тюмени

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам Шестой этап Тюмень Расписание трансляций 3 февраля, суббота Спринт, классический стиль, мужчины и женщины Квалификация, женщины – 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена Квалификация, мужчины – 9:40 Матч ТВ, Матч! Арена Финалы – 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена 4 февраля, воскресенье Масс-старт, 10 км, свободный стиль, женщины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена Масс-старт, 15 км, свободный стиль, мужчины 10:30 Матч ТВ, Матч! Арена ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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