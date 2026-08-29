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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА согласовал трансфер Аззи. Контракт – до 2030 года с опцией продления (Иван Карпов)

ЦСКА договорился о переходе 24-летнего защитника махачкалинского «Динамо» Мохамеда Аззи , сообщает инсайдер Иван Карпов.

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