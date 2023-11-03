Детям - о безопасности.

В рамках пожарно-профилактической акции ´За безопасность вместе´В рамках пожарно-профилактической акции ´За безопасность вместе´ в нашем детском саду в период с 16 октября по 01 ноября организованы профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
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