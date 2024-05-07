Сенатор Муратов решил усилиться в гордуме Кургана, отправив сотрудников на праймериз ЕР

Пятеро человек, работающих на заводе «Курганприбор», который принадлежит семье сенатора от Курганской области Сергея Муратова, подали заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в депутаты городской думы Кургана.