Квартира из фильма «Дьявол носит Prada» появилась в продаже

Квартира из фильма «Дьявол носит Prada» ищет нового хозяина. Апартаменты, ставшие декорацией для голливудского хита с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип в главных ролях, оценили почти в 9 миллионов долларов (777 миллионов рублей), пишет New York Post (NYP).