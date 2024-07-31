Квартира из фильма «Дьявол носит Prada» появилась в продаже

Квартира из фильма «Дьявол носит Prada» ищет нового хозяина. Апартаменты, ставшие декорацией для голливудского хита с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип в главных ролях, оценили почти в 9 миллионов долларов (777 миллионов рублей), пишет New York Post (NYP).
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