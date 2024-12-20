Корнеев назвал Батракова лучшим хавбеком РПЛ в 2024-м: «Один из немногих, кто делал сумасшедшую разницу на поле и показывал невероятную статистику»

«На мой взгляд, Алексей Батраков – лучший полузащитник в России по итогам 2024 года. Алексей – один из немногих футболистов, кто делал сумасшедшую разницу на футбольном поле на протяжении долгого периода времени и показывал невероятную статистику, забивая голы и отдавая результативные передачи», – сказал бывший спортивный директор «Локомотива».
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