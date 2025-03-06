Мигрантов в Челябинской области отправили из ларьков в военный комиссариат

Сотрудники Следкома навестили приезжих, получивших гражданство России.В городе Чебаркуль Челябинской области сотрудники военного следственного отдела СК России провели проверку в местных торговых павильонах.
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