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Мигрантов в Челябинской области отправили из ларьков в военный комиссариат

Мигрантов в Челябинской области отправили из ларьков в военный комиссариат

Сотрудники Следкома навестили приезжих, получивших гражданство России.В городе Чебаркуль Челябинской области сотрудники военного следственного отдела СК России провели проверку в местных торговых павильонах.

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