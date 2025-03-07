❗️ В Керчи на семилетнего мальчика напала собака Агрессивное животное набросилось на ребёнка во дворе многоквартирного дома, укусив его за ногу, сообщили в информационном центре СК России.
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❗️ В Керчи на семилетнего мальчика напала собака Агрессивное животное набросилось на ребёнка во дворе многоквартирного дома, укусив его за ногу, сообщили в информационном центре СК России.