США нашли "новую Украину". Уже обещают войну на море, оружие и передовые технологии

Американцы нашли себе "новую Украину" и уже открыто говорят о войне - не на суше, а в море, пишет обозреватель "РИА Новости" Виктория Никифорова.
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