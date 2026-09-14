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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» отменил трансфер Самородова из-за проблемы с мизинцем. Зимой на вингера «Ахмата» будет претендовать и «Краснодар» (Иван Карпов)

«Спартак» не подписал нападающего «Ахмата»  Максима Самородова из-за проблемы с мизинцем. Ранее сообщалось, что московский клуб договорился с грозненцами о трансфере 24-летнего вингера за 650 миллионов рублей .

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