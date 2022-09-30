Боец Нагибин понадеялся на хладнокровность Вагабова в бою с Николсоном

Профессиональный боец ММА Вагаб Вагабов постарается реабилитироваться за провальный поединок с боксером Дмитрием Кудряшовым и покажет все свои бойцовские качества в предстоящем бою с американским бойцом смешанных единоборств Алексом Николсоном.