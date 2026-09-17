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Газета.ру

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В США школьник потратил $118 тысяч с карты отца на рекламу своего YouTube-канала

В США школьник потратил $118 тысяч с карты отца на рекламу своего YouTube-канала

В США девятилетний автор YouTube-канала про игры Minecraft и Roblox, по словам его отца, за три недели потратил около $118 тысяч на продвижение своих роликов.

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