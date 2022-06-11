«Я даже не представляла, что можно не пойти на выпускной». Текст о стереотипах, вынуждающих идти наперекор своим желаниям

Окончание школы — это один из значимых и важных моментов в жизни каждого человека. Но одно дело — присутствовать на официальном последнем звонке, где вручают аттестаты, медали и похвальные грамоты, а другое — пойти на торжественный выпускной вечер.
Окончание школы — это один из значимых и важных моментов в жизни каждого человека. Но одно дело — присутствовать на официальном последнем звонке, где вручают аттестаты, медали и похвальные грамоты, а другое — пойти на торжественный выпускной вечер.
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