Швеция созрела для бунта против мигрантов

@ AP/TASS Еще одна страна Европы, вслед за Ирландией, находится на грани бунта против мигрантов. С одной стороны, Швеция подвержена крайним формам принятой на Западе толерантности, в том числе к секс-меньшинствам, с другой – она переполнена выходцами из консервативных мусульманских сообществ.