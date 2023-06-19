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Кожевников назвал дурью статью, в которой Бобровского признали разочарованием финала НХЛ

Кожевников назвал дурью статью, в которой Бобровского признали разочарованием финала НХЛ

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, подверг критике издание The Hockey Writers, которое назвало вратаря клуба «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского одним из разочарований финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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