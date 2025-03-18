Врач рассказал о рисках употребления вяленой рыбы

Через употребление вяленой рыбы можно заразиться опасными для здоровья паразитами. Об этом 18 марта рассказал рассказал врач-инфекционист СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Евгений Шаповалов в беседе с «Газетой.
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