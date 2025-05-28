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Невролог Косивцова предупредила, что недостаток сна повышает риски деменции

Невролог Косивцова предупредила, что недостаток сна повышает риски деменции

Недостаток сна может иметь серьезные последствия для организма. Врач-невролог, лектор Общества «Знание» Ольга Косивцова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, чем опасен сон менее семи часов в сутки для сердца, мозга и психического здоровья.

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