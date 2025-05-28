Невролог Косивцова предупредила, что недостаток сна повышает риски деменции

Недостаток сна может иметь серьезные последствия для организма. Врач-невролог, лектор Общества «Знание» Ольга Косивцова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, чем опасен сон менее семи часов в сутки для сердца, мозга и психического здоровья.