Казахстан взял Украину "в оборот" после атаки на КТК: Всё началась с озабоченности

МИД Казахстана: Астана ведёт переговоры с Киевом по поводу атаки на станцию Каспийского трубопроводного консорциума17 февраля ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), акционером которой помимо России также выступает Казахстан.
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