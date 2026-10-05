Председатель СК России затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей одной из деревень Челябинской области

В новостном выпуске на одном из федеральных телеканалов сообщалось, что жители деревни Большая Куйсарина в течение восьми лет остаются без медицинской помощи: фельдшерско-акушерский пункт в населенном пункте находится в аварийном состоянии и не функционирует, при этом обращения граждан в компетентные органы к решению проблемы не привели.