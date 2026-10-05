Председатель СК России затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей одной из деревень Челябинской области

В новостном выпуске на одном из федеральных телеканалов сообщалось, что жители деревни Большая Куйсарина в течение восьми лет остаются без медицинской помощи: фельдшерско-акушерский пункт в населенном пункте находится в аварийном состоянии и не функционирует, при этом обращения граждан в компетентные органы к решению проблемы не привели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия19 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым