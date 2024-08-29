📢 В Свердловской области следователем СКР возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажирским транспортом По поручению Председателя Следственного комитета РФ следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области по сообщению в СМИ о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело в отношении водителя по признакам преступления, предусмотренного ч.