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Те самые оладьи. Как в детском саду: никогда не опадают

Те самые оладьи. Как в детском саду: никогда не опадают

Завтрак считается главным приемом пищи в течение дня, так как он задает тон активации организма. Соответственно, если пренебрегать утренним приемом пищи или подходить к его приготовлению халатно, в течение дня продуктивность будет минимальной.

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