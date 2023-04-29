Те самые оладьи. Как в детском саду: никогда не опадают

Завтрак считается главным приемом пищи в течение дня, так как он задает тон активации организма. Соответственно, если пренебрегать утренним приемом пищи или подходить к его приготовлению халатно, в течение дня продуктивность будет минимальной.
Завтрак считается главным приемом пищи в течение дня, так как он задает тон активации организма. Соответственно, если пренебрегать утренним приемом пищи или подходить к его приготовлению халатно, в течение дня продуктивность будет минимальной.
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