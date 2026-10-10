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На Украине заявили о закрытии металлургического комбината «Криворожсталь»

На Украине заявили о закрытии металлургического комбината «Криворожсталь»

Производство на крупнейшем горно-металлургическом комбинате Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» (ранее «Криворожсталь») будет остановлено и законсервировано, сообщила 10 октября пресс-служба компании.

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