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Царьград

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Сергей Шойгу: Запад не смог изменить ход операции на Украине

Сергей Шойгу: Запад не смог изменить ход операции на Украине

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Запад не смог изменить ход Специальной военной операции на Украине, прогнозируя попытку дестабилизации Союзного государства.

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