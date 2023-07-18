Википедия сообщает: «Российская агрессия против Украины, российско-украинская война, в российской пропаганде — "специальная военная операция" началась в четверг 24 февраля 2022 года, примерно в 5 часов утра по киевскому времени.
России не нужны новые территории О пользе идеологически точных формулировок
Комментарии
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Владимир Карпов
У автора "Территории, переданные правителями Российской Империи и большевиками в административное подчинение, необходимо добровольно вернуть России". "...в связи с распадом СССР все документы по передаче российских территорий в административное подчинение являются недействительными". Если так, то почему наши власти бездействуют ???
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8 час.
Владимир Андрианов
Абсолютно точная формулировка: "возвращенные территории", я об этом тоже всегда думаю. Надо бы, всем СМИ и публичным ораторам обратить на это внимание. И не забывать, что слово - это великая сила. Словом можно убить, а можно вылечить.
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48 мин.
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