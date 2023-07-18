России не нужны новые территории О пользе идеологически точных формулировок

У автора "Территории, переданные правителями Российской Империи и большевиками в административное подчинение, необходимо добровольно вернуть России". "...в связи с распадом СССР все документы по передаче российских территорий в административное подчинение являются недействительными". Если так, то почему наши власти бездействуют ???

Владимир Андрианов

Абсолютно точная формулировка: "возвращенные территории", я об этом тоже всегда думаю. Надо бы, всем СМИ и публичным ораторам обратить на это внимание. И не забывать, что слово - это великая сила. Словом можно убить, а можно вылечить.