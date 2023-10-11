Глава ФСБ Бортников: против России на Украине участвуют члены 13 европейских ЧВК

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что на Украине против России воюют члены 13 европейских частных военных компаний (ЧВК) и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований.
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