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Цена розы в России за год почти не изменилась - исследование

Россияне при покупке цветов к 8 марта сейчас выбирают недорогие букеты, и производители идут навстречу, стараясь не повышать цены - например, роза в стране за год почти не подорожала, рассказали РИА Новости представители компаний и онлайн-касс.

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