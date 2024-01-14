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Сенатор Пушков объяснил причины опасности треш-стримов

Сенатор Пушков объяснил причины опасности треш-стримов

Треш-стримы, или так называемые онлайн-шоу, в ходе которых транслируются издевательства над людьми и животными, опасны и отвратительны, в связи с чем в Совете Федерации был поставлен вопрос об ужесточении наказания за подобного рода деятельность.

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