Автоэксперт Серебряков посоветовал «переобувать» машину при установившейся температуре не выше +5 градусов

Менять летние шины на зимние нужно до первых заморозков, но не стоит делать это слишком рано. Об этом «Мир 24» рассказал директор департамента послепродажного обслуживания одного из российских автодилеров Игорь Серебряков.
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