Глава ЕК Фон дер Ляйен: ЕС передал Украине €90 млрд, включая оружие на €27 млрд

ЕС с начала специальной военной операции (СВО) передал Украине около €90 млрд помощи, в том числе €27 млрд — в виде поставленного для ВСУ оружия и боеприпасов, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 октября в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.
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