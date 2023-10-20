Глава ЕК Фон дер Ляйен: ЕС передал Украине €90 млрд, включая оружие на €27 млрд

ЕС с начала специальной военной операции (СВО) передал Украине около €90 млрд помощи, в том числе €27 млрд — в виде поставленного для ВСУ оружия и боеприпасов, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 октября в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.