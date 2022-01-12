Daily Storm

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В Екатеринбурге после сообщений о минировании эвакуировали более 90 школ

В Екатеринбурге после сообщений о минировании эвакуировали более 90 школ

Сообщается, что угрозы от неизвестных поступили на электронную почтуУтром учащихся и сотрудников 93 школ Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщений о минировании, сообщил департамент образования администрации города.

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